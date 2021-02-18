Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг объявил о своей отставке. После этого в главном офисе правящей партии "Грузинская мечта" было созвано заседание политсовета
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария утром в четверг объявил о своей отставке на фоне политического кризиса в стране. Что происходило ночью и утром в главном офисе "Единого нацдвижения" - смотрите в видео Sputnik Грузия
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На Рикотском перевале на трассе Восток-Запад в Грузии введены ограничения из-за снегопада. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как десятки трейлеров стоят в очереди, ожидая начала движения
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Парламент Грузии принял законодательные поправки, которыми удваиваются штрафы за повторное нарушение масочного режима
Георгия Гахария провожают по-разному: кто добрыми словами, кто с сожалением, кто с надеждой, что он вернется в новой ипостаси, а кто и недобрым словом
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