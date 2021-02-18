Заседание политсовета “Грузинской мечты” в Тбилиси на фоне акции протеста - видео

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг объявил о своей отставке. После этого в главном офисе правящей партии "Грузинская мечта" было созвано заседание политсовета

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как заседание политсовета "Грузинской мечты" проходило на фоне акции протеста. Участники акции принесли к офису транспаранты, плакаты и траурные венки, символизируя этим кризисную ситуацию в правящей партии.

Журналистов на заседание политсовета не пустили, пообещав, что они позже все узнают на брифинге.

Как стало сейчас известно, на пост премьера снова выдвинута кандидатура Ираклия Гарибашвили, который занимал до последнего времени пост министра обороны страны, а до этого был премьер-министром Грузии от правящей партии.