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Свет нужен всем: легендарную Ингури ГЭС ремонтируют в Грузии

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Темы:
Видео-новости из Грузии (522)
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© video: Sputnik . Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/13/250940601.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210219/250940715/Svet-nuzhen-vsem-legendarnuyu-Inguri-GES-remontiruyut-v-Gruzii.html

Восстановление деривационного тоннеля самой мощной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС – начались 20 января и завершится к маю. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходят ремонтные работы на самой крупной гидроэлектростанции на Кавказе

Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро. 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Ингури ГЭС была была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.

Темы:
Видео-новости из Грузии (522)
Теги:
ГЭС, Ингури ГЭС, Абхазия, Грузия


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