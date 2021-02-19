Свет нужен всем: легендарную Ингури ГЭС ремонтируют в Грузии

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Восстановление деривационного тоннеля самой мощной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС – начались 20 января и завершится к маю. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходят ремонтные работы на самой крупной гидроэлектростанции на Кавказе
Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро. 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.
Ингури ГЭС была была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.