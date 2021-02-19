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Драка с полицией и аресты: оппозиция хотела поставить палатку у парламента Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (524)
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© video: Sputnik . Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210219/250943657/Draka-s-politsiey-i-aresty-oppozitsiya-khotela-postavit-palatku-u-parlamenta-Gruzii---video.html

Группа гражданских активистов попыталась в пятницу установить у парламента Грузии на проспекте Руставели палатку. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чем все это закончилось

Сторонники оппозиции вновь попытались в пятницу днем установить палатку на проспекте Руставели в центре Тбилиси у здания парламента страны. Протестующие при этом требовали проведения досрочных выборов.

Акция протеста у здания Парламента Грузии 19 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
МВД Грузии подтвердило арест 10 человек на акции в Тбилиси

На место прибыли усиленные наряды полиции. Между протестующими и полицейскими начались стычки, которые, по данным МВД Грузии, закончились задержанием 10 человек. На месте событий работало множество журналистов разных СМИ. Некоторые ТВ вели прямой эфир с места событий. В настоящее время ситуация в центре города спокойная, движение машин по проспекту Руставели осуществляется в обычном режиме. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (524)
Теги:
Акции протеста, разгоны акций протеста, Акция протеста, Протест, Грузия


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