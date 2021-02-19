Драка с полицией и аресты: оппозиция хотела поставить палатку у парламента Грузии - видео

Группа гражданских активистов попыталась в пятницу установить у парламента Грузии на проспекте Руставели палатку. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чем все это закончилось

Сторонники оппозиции вновь попытались в пятницу днем установить палатку на проспекте Руставели в центре Тбилиси у здания парламента страны. Протестующие при этом требовали проведения досрочных выборов.

На место прибыли усиленные наряды полиции. Между протестующими и полицейскими начались стычки, которые, по данным МВД Грузии, закончились задержанием 10 человек. На месте событий работало множество журналистов разных СМИ. Некоторые ТВ вели прямой эфир с места событий. В настоящее время ситуация в центре города спокойная, движение машин по проспекту Руставели осуществляется в обычном режиме.