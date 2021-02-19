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В Батуми прорвало магистральный водопровод и затопило центр города - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (524)
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В центре курортного черноморского города Батуми в пятницу прорвало центральную водопроводную трубу. Вода била фонтаном из-под земли, близлежащие улицы оказались затоплены. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Из-за аварии на магистральной водопроводной трубе из-под асфальта ударил поток воды под большим напором. Происшествие случилось на пересечении улиц Лермонтова и Чавчавадзе. В результате ЧП оказались повреждены несколько припаркованных рядом с местом аварии автомобилей и выбиты окна в зданиях неподалеку. Причины аварии выясняются компанией "Батумис цкали".

Темы:
Видео-новости из Грузии (524)
Теги:
происшествия, Авария, Батуми, Грузия


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