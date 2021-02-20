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Жители Тбилиси снова протестуют против строительства в парке Ваке - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210220/250950285/Zhiteli-Tbilisi-snova-protestuyut-protiv-stroitelstva-v-parke-Vake---video.html

В Тбилиси жители снова протестуют против строительства в парке Ваке. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в субботу активисты движения "Партизанское садоводство Тбилиси" провели акцию у парка

Активисты вновь требуют прекратить всякие попытки начать строительство на территории парка. Они опасаются, что планы по застройке территории по-прежнему могут существовать.

Начавшаяся в парке Ваке реабилитация также вызывает их недовольство. Активисты оформили заявление к городским властям с требованием дать гарантии того, что в парке не будет осуществлено какого-либо строительства и еще потребовали проводить реабилитацию парка поэтапно, чтобы не закрывать его целиком.

Ранее движение "Партизанское садоводство Тбилиси" много лет проводило акции протеста против строительства на территории парка Ваке отеля "Будапешт". В итоге было решено строительство прекратить. Однако активисты утверждают, что место, где шла стройка, по прежнему обнесено забором и не исключено, что там что-то будет построено.

Темы:
Видео-новости из Грузии (525)
Теги:
Парк Ваке, строительство, Тбилиси, Грузия


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