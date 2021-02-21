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Новая стычка с полицией и аресты у парламента Грузии - видео

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Полиция задержала несколько активистов оппозиции, которые пытались установить палатки перед зданием законодательного органа на проспекте Руставели. Смотрите в видео кадры задержания

Попытка установить палатки перед зданием Парламента Грузии привела к столкновениям между полицией и активистами. По информации МВД, задержаны пять человек.

Активисты утверждают, что сотрудники полиции действуют незаконно и ограничивают гарантированную Конституцией свободу проведения собраний.

Акция протеста приурочена к 100-летию со дня принятия первой Конституции Демократической республики Грузия.

 

Темы:
Видео-новости из Грузии (526)
Теги:
Акция протеста, Акция, Тбилиси, Грузия


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