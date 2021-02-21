В Тбилиси прошла акция против ковид-ограничений и роста цен на топливо - видео

В центре столицы Грузии сегодня было шумно - по проспекту Руставели ездили и сигналили колонны автомобилей. Потом протестующие переместились на площадь Республики. Подробнее - смотрите видео Sputnik Грузия

В воскресной акции приняли участие представители самых разных слоев общества. В одну акцию объединились тбилисские таксисты и представители транспортных компаний, выступающие против роста цен на топливо, а также представители туристической сферы и индустрии развлечений.

На итоговом митинге, который его участники провели после автопробега по центральным улицам города, выступающие требовали снять ковид-ограничения, открыть бизнес, открыть детские сады и развлекательные объекты и возобновить проведение культурных мероприятий. Также звучали требования к властям принять меры против роста цен на топливо.

Машины участников акции протеста заполнили всю площадь Республики. Полиция направляла проезжающие мимо автомобили в объезд. Митинг протестующих состоялся со стороны съезда в сторону метро Руставели. Акция продолжалась несколько часов и прошла без эксцессов и происшествий.