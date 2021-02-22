Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/15/250958670.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210222/250958752/Kak-na-Ukraine-razrushayutsya-starinnye-dvortsy-i-usadby.html
Дроны засняли десятки разрушенных памятников архитектуры на территории Украины. Смотрите в видео, как умирают исторические объекты
В лесах на Украине затерялись старинное родовое гнездо графа Ксидо, 500-летняя церковь из списка наследия ЮНЕСКО, усадьба XVIII века и тысячи других. Но украинские власти не спешат с реставрацией. Сможет ли кто-то спасти исторические объекты – смотрите подробности в видео.