09:47 22 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Видео

Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы - видео

Получить короткую ссылку
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/15/250958670.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210222/250958752/Kak-na-Ukraine-razrushayutsya-starinnye-dvortsy-i-usadby.html

Дроны засняли десятки разрушенных памятников архитектуры на территории Украины. Смотрите в видео, как умирают исторические объекты

В лесах на Украине затерялись старинное родовое гнездо графа Ксидо, 500-летняя церковь из списка наследия ЮНЕСКО, усадьба XVIII века и тысячи других. Но украинские власти не спешат с реставрацией. Сможет ли кто-то спасти исторические объекты – смотрите подробности в видео.

Теги:
Памятник культуры, культура, Памятник, Украина


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы
Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться