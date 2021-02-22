Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы - видео

В лесах на Украине затерялись старинное родовое гнездо графа Ксидо, 500-летняя церковь из списка наследия ЮНЕСКО, усадьба XVIII века и тысячи других. Но украинские власти не спешат с реставрацией. Сможет ли кто-то спасти исторические объекты – смотрите подробности в видео.