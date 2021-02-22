Как "Спутник V" захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться

Минздрав России зарегистрировал третью вакцину от коронавируса, которая выйдет в гражданский оборот уже в марте. Смотрите в видео, почему в США с подозрением относится к российским вакцинам

В России зарегистрировали новую вакцину "КовиВак", разработанную Центром Чумакова. Тем временем "Спутник V" завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе, а в США запрещают своим дипломатам прививаться российскими препаратами.

Представители Белого дома, в свою очередь, считают, что "Спутник V" - это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России.

Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Ее разработали в российском Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.