Автовладельцы в Кутаиси выразили протест против роста цен на бензин – видео

В трех крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми, в воскресенье практически одновременно прошли акции протеста против повышения цен на топливо. Как проходила акция в Кутаиси – смотрите в видео Sputnik Грузия

В Кутаиси – одном из крупнейших городов Грузии и центре региона Имерети - водители автомобилей остановились перед зданием мэрии города и заблокировали дорогу.

Затем на место событий прибыла полиция. Позже к акции присоединились местные оппозиционные политики и активисты.

"Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работать микроавтобусам и такси невозможно. Тогда мы должны также повысить стоимость проезда. Есть ли в этом смысл? Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания", – сказал один из участников акции.

Подобные акции в воскресенье состоялись также в Тбилиси и Батуми. Протестующие обещают продолжить акции и в последующие дни, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо.