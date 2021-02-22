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Автовладельцы в Кутаиси выразили протест против роста цен на бензин – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (528)
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В трех крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми, в воскресенье практически одновременно прошли акции протеста против повышения цен на топливо. Как проходила акция в Кутаиси – смотрите в видео Sputnik Грузия

В Кутаиси – одном из крупнейших городов Грузии и центре региона Имерети - водители автомобилей остановились перед зданием мэрии города и заблокировали дорогу.

В Тбилиси прошла акция против ковид-ограничений и роста цен на топливо - видео
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси прошла акция против ковид-ограничений и роста цен на топливо - видео

Затем на место событий прибыла полиция. Позже к акции присоединились местные оппозиционные политики и активисты.

"Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работать микроавтобусам и такси невозможно. Тогда мы должны также повысить стоимость проезда. Есть ли в этом смысл? Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания", – сказал один из участников акции.

Подобные акции в воскресенье состоялись также в Тбилиси и Батуми. Протестующие обещают продолжить акции и в последующие дни, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо.

 

Темы:
Видео-новости из Грузии (528)
Теги:
Кутаиси, Бензин, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия


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