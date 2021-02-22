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Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с Гарибашвили - видео

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Парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному составу кабинета министров во главе с Ираклием Гарибашвили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходило заседание высшего законодательного органа страны

Процедура утверждения нового кабинета министров Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили растянулась в понедельник на целый день. С утра кандидат в премьеры выступал перед фракцией правящей партии "Грузинская мечта", где представил новую правительственную программу.

Ираклий Гарибашвили выступает в парламенте 22 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Новое правительство Грузии получило вотум доверия парламента

Затем состоялось заседание бюро парламента и потом - пленарное заседание, где снова выступал Ираклий Гарибашвили, представляя депутатам будущие шаги нового правительства Грузии. Процедура голосования состоялась уже после наступления "комендантского часа", около 10 часов вечера.

Параллельно с выражением доверия новому кабмину парламент Грузии выразил доверие и правительственной программе: "Для строительства европейского государства". Основными приоритетами программы названы решение экономического кризиса, здравоохранение и усиление государственных институтов.

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

В правительстве Гарибашвили всего два новых лица – министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, а также министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. 

Теги:
Ираклий Гарибашвили, Правительство Грузии, Правительство Грузии, Политика, власть, Грузия


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