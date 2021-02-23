Ника Мелия задержан: штурм офиса "Единого нацдвижения" в Тбилиси – видео

Лидер "Единого нацдвижения" Ника Мелия был задержан сотрудниками МВД Грузии рано утром в офисе партии в ходе спецоперации. Как это происходило – смотрите в видео Sputnik Грузия с места событий

Полиция задержала лидера ЕНД Нику Мелия в ходе спецоперации во вторник. Здание партийного офиса было окружено полицейским кордоном. С помощью подъемников и лестниц сотрудники спецназа вошли в здание через окна и крышу, большая часть полицейских вошла в здание через главный вход.

Ника Мелия заявил, что продолжит борьбу и что его арест – это "конец власти "Грузинской мечты". Ранее тбилисский суд постановил взять Мелия под арест, так как тот фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года в Тбилиси.

Мелия отказался выплачивать назначенный ему повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля 2021 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия объявил неповиновение решению суда и закрылся у себя в офисе со своими сторонниками.