11:11 23 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0138
  • 100 RUB4.4335
  • USD3.3084
Поиск
Видео

Ника Мелия задержан: штурм офиса "Единого нацдвижения" в Тбилиси – видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (529)
59301
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alex Shlamov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/17/250972996.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210223/250973126/Nika-Meliya-zaderzhan-shturm-ofisa-Edinogo-natsdvizheniya-v-Tbilisi---video.html

Лидер "Единого нацдвижения" Ника Мелия был задержан сотрудниками МВД Грузии рано утром в офисе партии в ходе спецоперации. Как это происходило – смотрите в видео Sputnik Грузия с места событий

Полиция задержала лидера ЕНД Нику Мелия в ходе спецоперации во вторник. Здание партийного офиса было окружено полицейским кордоном. С помощью подъемников и лестниц сотрудники спецназа вошли в здание через окна и крышу, большая часть полицейских вошла в здание через главный вход.

Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
11

Ника Мелия заявил, что продолжит борьбу и что его арест – это "конец власти "Грузинской мечты". Ранее тбилисский суд постановил взять Мелия под арест, так как тот фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года в Тбилиси.

Мелия отказался выплачивать назначенный ему повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля 2021 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия объявил неповиновение решению суда и закрылся у себя в офисе со своими сторонниками.

Темы:
Видео-новости из Грузии (529)
Теги:
Спецоперация в Тбилиси, Спецоперация, Единое Нацдвижение, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Ника Мелия задержан: штурм офиса Единого нацдвижения в Тбилиси - видео
Ника Мелия задержан: штурм офиса "Единого нацдвижения" в Тбилиси – видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться