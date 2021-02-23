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Гарибашвили начал с арестов, оппозиция возобновила протесты - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (530)
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video : Sputnik / Alex Shlamov, Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/17/250977713.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210223/250977976/Garibashvili-nachal-s-arestov-oppozitsiya-vozobnovila-protesty---video.html

По распоряжению нового премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, силы МВД Грузии рано утром провели спецоперацию по задержанию лидера оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Ники Мелия. Как все это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Полиция задержала лидера ЕНД Нику Мелия в ходе спецоперации во вторник. Здание партийного офиса было окружено полицейским кордоном. В момент начала операции в здании находился Ника Мелия, его сторонники и представители ЕНД, а также некоторые журналисты. 

Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
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С помощью подъемников и лестниц сотрудники спецназа вошли в здание через окна и крышу, большая часть полицейских вошла в здание через главный вход.

Задержанный в результате масштабной спецоперации Ника Мелия заявил, что продолжит борьбу и что его арест – это "конец власти "Грузинской мечты". Ранее тбилисский суд постановил взять Мелия под арест, так как тот фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года в Тбилиси.

Мелия отказался выплачивать назначенный ему повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля 2021 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия объявил неповиновение решению суда и закрылся у себя в офисе со своими сторонниками. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (530)
Теги:
Ника Мелия, разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Оппозиция, Ираклий Гарибашвили, Грузия


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