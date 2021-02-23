Оппозиция провела митинг в Тбилиси после ареста Ники Мелия - видео

Представители объединенной оппозиции во вторник днем провели акцию протеста в Тбилиси после ареста лидера "Единого нацдвижения" Ники Мелия. Что происходило в центре города - смотрите в видео Sputnik Грузия

Вначале участники протеста собрались у здания администрации правительства Грузии. Как известно, распоряжение о начале операции по задержанию Ники Мелия отдал новый премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Спецоперация была проведена рано утром в офисе ЕНД. Это вызвало протест среди всей оппозиции.

После митинга у здания администрации правительства, который продлился около часа, участники акции переместились к зданию парламента Грузии. Туда же протестующие принесли две большие палатки от верхнего входа в парламент. Следует отметить, что полиция ранее уже несколько раз помешала попыткам оппозиционных активистов установить палатки на проспекте Руставели.

Участие в акции перед парламентом приняли несколько тысяч человек. Движение машин по проспекту Руставели во время акции было перекрыто. Митинг у парламента продолжался около двух с половиной часов, после чего его участники разошлись. Движение машин по проспекту возобновилось. Однако палатки у здания парламента остались, в них дежурят активисты оппозиции. Политик Гиги Угулава пообещал, что всю ночь будет находится в палатке и никуда не уйдет.