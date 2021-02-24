Оппозиция устроила автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Мелия - видео

Более ста автомобилей приняли участие в автопробеге оппозиции из Тбилиси в Рустави, организованном в поддержку арестованного лидера ЕНД Ники Мелия. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники автопробега собрались в центре Тбилиси, на площади Первой республики. Оттуда они через центр города по главной дороге отправились в Рустави, где в тюрьме находится задержанный лидер оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Ника Мелия. Соратники и лидеры объединенной оппозиции называют Мелия "политзаключенным" и требуют его немедленного освобождения.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда. Он укрылся у себя в офисе, где находился несколько дней в окружении своих сторонников, и был задержан в ходе спецоперации 23 февраля 2021 года. Распоряжение о проведении спецоперации отдал новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.