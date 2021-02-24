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Оппозиция устроила автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Мелия - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (533)
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© video: Sputnik . Vladimir Umikashvili, Alex Shlamov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/18/250993059.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210224/250993255/Oppozitsiya-ustroila-avtoprobeg-iz-Tbilisi-v-Rustavi-v-podderzhku-Meliya---video.html

Более ста автомобилей приняли участие в автопробеге оппозиции из Тбилиси в Рустави, организованном в поддержку арестованного лидера ЕНД Ники Мелия. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники автопробега собрались в центре Тбилиси, на площади Первой республики. Оттуда они через центр города по главной дороге отправились в Рустави, где в тюрьме находится задержанный лидер оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Ника Мелия. Соратники и лидеры объединенной оппозиции называют Мелия "политзаключенным" и требуют его немедленного освобождения.

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Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда. Он укрылся у себя в офисе, где находился несколько дней в окружении своих сторонников, и был задержан в ходе спецоперации 23 февраля 2021 года. Распоряжение о проведении спецоперации отдал новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Темы:
Видео-новости из Грузии (533)
Теги:
Рустави, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Ника Мелия, Грузия


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