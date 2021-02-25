На дорогах Тбилиси снег и гололед: придется ездить осторожно - видео

Улицы Тбилиси засыпало снегом, а из-за минусовой температуры слякоть на дорогах превратилась в лед. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как вечером в среду выглядела одна из улиц столицы

Водителям в такую погоду следует быть максимально осторожными. Гололед на дороге и снег очень опасны даже для опытных автолюбителей. А ведь в Тбилиси и в Грузии не все еще ставят на машины зимние покрышки, экономя на этом и круглый год катаясь на летней "резине".

Поэтому вечером в среду, когда на улицах Тбилиси появился гололед, а до этого еще выпал снег, произошло множество аварий в разных районах города. В ночь на четверг в столице - -6, днем будет 0 - +1, снова ожидается снегопад. Однако уже к выходным в городе потеплеет. Главное - пережить непогоду и холодные дни.