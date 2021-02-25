Ниагарский водопад покрылся льдом - впечатляющее видео

Сильные морозы в Канаде и в северных районах США частично сковали Ниагарский водопад. Смотрите в видео, как выглядит туристическая достопримечательность

Из-за аномальных холодов Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, частично замерз, сообщает Sputnik Беларусь.

На кадрах видео отражено, как несколько потоков воды в провинции Онтарио, которые ранее свободно текли, теперь покрыты льдом. Кроме того, близлежащая территория и постройки укрыты толстым слоем снега.

По данным Национального метеобюро Канады, с конца прошлой недели в восточных, центральных и арктических районах страны установились экстремальные морозы - столбики термометров опускались до минус 30-40 градусов Цельсия, а местами - до минус 55 градусов.