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Ниагарский водопад покрылся льдом - впечатляющее видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210225/251001060/Niagarskiy-vodopad-pokrylsya-ldom---vpechatlyayuschee-video.html

Сильные морозы в Канаде и в северных районах США частично сковали Ниагарский водопад. Смотрите в видео, как выглядит туристическая достопримечательность

Из-за аномальных холодов Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, частично замерз, сообщает Sputnik Беларусь.

На кадрах видео отражено, как несколько потоков воды в провинции Онтарио, которые ранее свободно текли, теперь покрыты льдом. Кроме того, близлежащая территория и постройки укрыты толстым слоем снега.

По данным Национального метеобюро Канады, с конца прошлой недели в восточных, центральных и арктических районах страны установились экстремальные морозы - столбики термометров опускались до минус 30-40 градусов Цельсия, а местами - до минус 55 градусов.

 

Теги:
Канада, Ниагарский водопад, США


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