Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео

Участники акции начали шествие от улицы Костава по направлению к здания парламента, держа в руках растяжку с главным посылом акции "За свободу".

Между тем государство уже приняло меры безопасности. Во дворе канцелярии и парламента мобилизованы сотрудники полиции. Также полицейские будут патрулировать территорию проведения акции для обеспечения порядка.

Мелия отказался платить залог избранный ему по делу о беспорядках в Тбилиси, считая его незаконным, и Тбилисский городской суд отправил его в тюрьму после приговора. Оппозиционный лидер был арестован на шестой день после решения суда, что вызвало большой международный резонанс. Перед акцией Генеральный прокуратура заявила, что готова ходатайствовать о новом залоге для Мелия если он выплатит старый. Сам Мелия никакого залога платить не собирается.