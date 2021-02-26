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Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (534)
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© video: Sputnik . Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210226/251012709/Oppozitsiya-vyvela-tysyachi-lyudey-na-aktsiyu-protesta-v-tsentre-Tbilisi---video.html

В центре Тбилиси проходит масштабное шествие-акция протеста представителей оппозиции, неправительственных организации и гражданских активистов. Протестующие опротестовывают арест лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и требуют досрочных выборов

Участники акции начали шествие от улицы Костава по направлению к здания парламента, держа в руках растяжку с главным посылом акции "За свободу".

Между тем государство уже приняло меры безопасности. Во дворе канцелярии и парламента мобилизованы сотрудники полиции. Также полицейские будут патрулировать территорию проведения акции для обеспечения порядка.

Мелия отказался платить залог избранный ему по делу о беспорядках в Тбилиси, считая его незаконным, и Тбилисский городской суд отправил его в тюрьму после приговора. Оппозиционный лидер был арестован на шестой день после решения суда, что вызвало большой международный резонанс. Перед акцией Генеральный прокуратура заявила, что готова ходатайствовать о новом залоге для Мелия если он выплатит старый. Сам Мелия никакого залога платить не собирается.

Темы:
Видео-новости из Грузии (534)
Теги:
Акция протеста, Акция, Тбилиси, Грузия


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