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В Латвии украли пушку с памятника советским воинам

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video: Sputnik / twitter / JanisIesalnieks
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251016152.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210226/251016220/V-Latvii-ukrali-pushku-s-pamyatnika-sovetskim-voinam.html

В латвийском городе Екабпилсе исчезла пушка с памятника на воинской братской могиле. Смотрите подробности в видео

Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.

Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии?

Теги:
Памятник, Латвия


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