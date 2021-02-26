В Латвии украли пушку с памятника советским воинам

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251016152.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210226/251016220/V-Latvii-ukrali-pushku-s-pamyatnika-sovetskim-voinam.html
В латвийском городе Екабпилсе исчезла пушка с памятника на воинской братской могиле. Смотрите подробности в видео
Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.
Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии?