В Латвии украли пушку с памятника советским воинам

В латвийском городе Екабпилсе исчезла пушка с памятника на воинской братской могиле. Смотрите подробности в видео

Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.

Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии?