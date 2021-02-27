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Чемпион Виктор Санеев стал героем новой книги из серии "Русские в Грузии" - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (535)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
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Одна из новых книг в серии "Русские в Грузии" оказалась посвящена олимпийскому чемпиону Виктору Санееву. Однако это - лишь начало. Смотрите, что еще планирует осуществить в будущем союз "Русский клуб"

Новые книги из знаменитой серии "Русские в Грузии", которую издает Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб", посвящены поэту и писателю Михаилу Лермонтову, поэту Сергею Есенину, актрисам Людмиле Артемовой-Мгебришвили и Валентине Воиновой, актеру Анатолию Смиранину... и олимпийскому чемпиону Виктору Санееву.

На презентации книг в мультимедийном пресс-центре Sputnik их авторы поделились историями своих героев, рассказали о своих впечатлениях после проделанной работы. Также они рассказали и о планах на будущее.

"Книгу, которая называется "А вы тройным летать могли бы", я писала с особым удовольствием и наслаждением, потому что личность Виктора Санеева невероятна мне симпатична. Я безумно обожаю и восхищаюсь этим человеком и спортсменом, так же, как и миллионы поклонников спорта по всему миру», - сказала координатор серии "Русские в Грузии" Нина Зардалишвили-Шадури на пресс-конференции.

Смотрите в видео Sputnik Грузия, какой еще проект планирует осуществить "Русский клуб".

Темы:
Видео-новости из Грузии (535)
Теги:
Книги, Русский клуб, история, спорт, Чемпионат мира, Грузия


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