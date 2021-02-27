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Новые книги из серии "Русские в Грузии" представили в Тбилиси – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210227/251017992/Novye-knigi-iz-serii-Russkie-v-Gruzii-predstavili-v-Tbilisi---video.html

Целых десять новых книг выпустил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" в рамках популярной книжной серии "Русские в Грузии". Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Новые книги посвящены поэтам Михаилу Лермонтову, Сергею Есенину, трехкратному олимпийскому чемпиону-легкоатлету Виктору Санееву, актрисам Людмиле Артемовой-Мгебришвили и Валентине Воиновой, актерам Анатолию Смиранину и Валерию Харютченко и другим известным личностям.

Подробнее о книгах в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказали сами авторы произведений.

По словам главного редактора журнала "Русский клуб" и редактора серии "Русские в Грузии" Александра Сватикова, организации удалось продолжить серию даже в сложных условиях, вызванных мировой пандемией коронавируса. Однако проект не прервался, а, наоборот, продолжил жить и дарить читателям новых интересных героев.

Темы:
Видео-новости из Грузии (536)
Теги:
Русский клуб, Книги, история, Грузия


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