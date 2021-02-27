Новые книги из серии "Русские в Грузии" представили в Тбилиси – видео

Целых десять новых книг выпустил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" в рамках популярной книжной серии "Русские в Грузии". Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Новые книги посвящены поэтам Михаилу Лермонтову, Сергею Есенину, трехкратному олимпийскому чемпиону-легкоатлету Виктору Санееву, актрисам Людмиле Артемовой-Мгебришвили и Валентине Воиновой, актерам Анатолию Смиранину и Валерию Харютченко и другим известным личностям.

Подробнее о книгах в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказали сами авторы произведений.

По словам главного редактора журнала "Русский клуб" и редактора серии "Русские в Грузии" Александра Сватикова, организации удалось продолжить серию даже в сложных условиях, вызванных мировой пандемией коронавируса. Однако проект не прервался, а, наоборот, продолжил жить и дарить читателям новых интересных героев.