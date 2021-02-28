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Как в Сирии налаживают быт. Чем помогает Россия?

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Sputnik Грузия
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Жители сирийской провинции Эль-Хасаке лишились воды - трубопровод был поврежден во время боевых действий. Смотрите в видео, как Россия помогает восстанавливать инфраструктуру

Почти миллион сирийцев скоро ждут простые житейские радости: к ним в дома вернется вода. Трубопровод в провинции Эль-Хасаке повредился во время боевых действий. А ближайшая водная станция находится под контролем Турции.

Когда закончится строительство водопровода и чем Сирии помогает Россия - смотри в нашем видео.

Теги:
Сирия, Сирия, Россия


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