Оголенный торс и скрытая улыбка: ресторан решил нанять в официанты моделей

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Китайский ресторан стал известен за счет своего персонала. Владельцы заведения наняли на работу официантов-моделей. Смотрите в видео, как обслуживают клиентов
Ресторан в городе Сиань стал предметом обсуждения после того, как в Tiktok появилось множество видеороликов, в которых официанты обслуживают посетителей без рубашек. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
Помимо подачи еды и напитков, официанты фотографируются с посетителями и иногда помогают им надеть фартуки.
Клиентам нравится такое обслуживание, а персонал радуют заработки. Многие официанты за шестичасовую смену получают около 60 долларов.