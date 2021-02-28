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Оголенный торс и скрытая улыбка: ресторан решил нанять в официанты моделей

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210228/251023743/Ogolennyy-tors-i-skrytaya-ulybka-restoran-reshil-nanyat-v-ofitsianty-modeley-.html

Китайский ресторан стал известен за счет своего персонала. Владельцы заведения наняли на работу официантов-моделей. Смотрите в видео, как обслуживают клиентов

Ресторан в городе Сиань стал предметом обсуждения после того, как в Tiktok появилось множество видеороликов, в которых официанты обслуживают посетителей без рубашек. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Помимо подачи еды и напитков, официанты фотографируются с посетителями и иногда помогают им надеть фартуки.

Клиентам нравится такое обслуживание, а персонал радуют заработки. Многие официанты за шестичасовую смену получают около 60 долларов.

 

 

Теги:
Китай


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