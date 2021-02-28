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В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео

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Крупномасштабная акция протеста против строительства Намахванской ГЭС прошла на центральной площади Кутаиси. Смотрите подробности в видео

Протестующие требовали, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Они также выступают за отмену разрешения на строительство ГЭС в ущелье и передачи земли в аренду на 99 лет иностранной компании.

Вот уже 126 дней местные жители, священнослужители и представители НПО проводят акции протеста против строительства турецкой компанией Намахванской ГЭС на реке Риони.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлечет турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

 

Теги:
ГЭС, Акция протеста, Акция, Кутаиси


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