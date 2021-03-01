У резиденции Бидзины Иванишвили прошла новая акция протеста - видео

Активисты движения "Для Грузии" и представители оппозиции устроили протестное шествие в Тбилиси от палаточного городка на проспекте Руставели у здания парламента к резиденции основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили

Главным требованием протестующих было проведение внеочередных парламентских выборов, а также освобождение "политзаключенных" и проведение реформы избирательной системы.

Участники акции утверждают, что уход Бидзины Иванишвили из политики носит лишь формальный характер, он продолжает руководить всеми процессами в стране. Поэтому они решили провести шествие до его резиденции, чтобы выразить там свой протест.

Участие в акции приняли представители движения "Для Грузии" и ряда оппозиционных партий.