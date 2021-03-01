15:39 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Видео

У резиденции Бидзины Иванишвили прошла новая акция протеста - видео

Получить короткую ссылку
65 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alex Shlamov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251037765.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210301/251037849/Dvizhenie-Dlya-Gruzii-provelo-aktsiyu-protesta-u-rezidentsii-Ivanishvili---video.html

Активисты движения "Для Грузии" и представители оппозиции устроили протестное шествие в Тбилиси от палаточного городка на проспекте Руставели у здания парламента к резиденции основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили

Главным требованием протестующих было проведение внеочередных парламентских выборов, а также освобождение  "политзаключенных" и проведение реформы избирательной системы.

Участники акции утверждают, что уход Бидзины Иванишвили из политики носит лишь формальный характер, он продолжает руководить всеми процессами в стране. Поэтому они решили провести шествие до его резиденции, чтобы выразить там свой протест. 

Участие в акции приняли представители движения "Для Грузии" и ряда оппозиционных партий.

Теги:
Тбилиси, Грузия, Бидзина Иванишвили, Акции протеста, Акция протеста, Протест


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото
Движение “Для Грузии” провело акцию протеста у резиденции Иванишвили - видео
У резиденции Бидзины Иванишвили прошла новая акция протеста - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться