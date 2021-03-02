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Документально-художественная: "Русский клуб" выпустил книгу о Валерии Харютченко

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210302/251048170/Dokumentalno-khudozhestvennaya-Russkiy-klub-vypustil-knigu-o-Valerii-Kharyutchenko.html

Целых десять новых книг выпустил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" в рамках популярной книжной серии "Русские в Грузии". Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Новые книги посвящены поэтам Михаилу Лермонтову, Сергею Есенину, трехкратному олимпийскому чемпиону-легкоатлету Виктору Санееву, актрисам Людмиле Артемовой-Мгебришвили и Валентине Воиновой, актерам Анатолию Смиранину и другим личностям.

Одним из артистов, которому была посвящена книга, стал актер Грибоедовского театра Валерий Харютченко, о нем писала член редколлегии журнала "Русский клуб" Инна Безирганова.

В пресс-центре Sputnik Грузия Безирганова отметила, что на книги должно быть указано два автора – она и Харютченко, так как много текстов артист писал сам. А саму книгу автор назвала сочетанием документального и художественного жанров.

"Книга предваряется эпиграфом: "Попытайтесь и вам станет легче". Мы попытались с Валерием Харютченко, и, наверно, нам стало легче в каком-то смысле. Потому что мы попытались соединить взгляд театроведа на его творчество, на его долгий и плодотворный путь в искусстве, на сцене с его взглядом художника, это соединение творческого портрета и автопортрета", – сказала Безирганова.

Теги:
пресс-центр, Русский клуб, Тбилиси, Грузия


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