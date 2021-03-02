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Палаточный городок оппозиции на проспекте Руставели у парламента Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (539)
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У здания парламента Грузии стоят около 20 палаток, которые принесли туда активисты оппозиционных партий и организаций. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходит многодневная акция протеста у высшего законодательного органа страны

Объединенная грузинская оппозиция распланировала на несколько дней вперед акции протеста в столице Грузии. В центре города уже проходили шествия и демонстрации, с утра 2 марта активисты оппозиции пикетировали входы в высший законодательный орган страны. Уже несколько дней на проспекте Руставели у здания парламента на тротуаре стоят около 20 палаток активистов оппозиции разного размера. Проезжая часть свободна, и автомобили двигаются по проспекту в обычном режиме.

Следующая крупная акция оппозиции ожидается 5 марта у здания администрации правительства Грузии, 9 марта - пикет у здания министерства внутренних дел, 11 марта - у здания Тбилисского суда, 13 марта - шествие по проспекту Руставели и новая крупная акция протеста у здания парламента Грузии. Оппозиция требует проведения внеочередных парламентских выборов и освобождения так называемых "политзаключенных".

Накануне представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции провели встречу в президентской резиденции при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране.

Темы:
Видео-новости из Грузии (539)
Теги:
Парламент Грузии, Парламент Грузии, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия


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