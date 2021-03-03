Дорога-спасение: в Грузии построят новый путь к Верхнему Ларсу - видео

На Военно-Грузинской дороге весной начнется строительство нового пути на участке Квешети-Коби для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения. Подробнее о значении нового проекта в региональном масштабе смотрите в видео Sputnik Грузия

Власти Грузии планируют построить новую дорогу и тоннель на участке Квешети-Коби – это объездной путь на участке Коби-Гудаури на Военно-Грузинской дороге. В зимний период там часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается.

Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей. В их числе будет проложен новый девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.

Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать на много дней в дороге по пути к КПП "Верхний Ларс".