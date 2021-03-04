Прямая трансляция - Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой

На авиарынок Грузии возвращается все больше перевозчиков, правительство обещает, что летом уже количество регулярных рейсов увеличится до 200

Один из братьев предстанет перед судом, хотя не признает себя виновным, что касается старшего Эсебуа, у которого более тяжкое обвинение, он до сих пор скрывается с полумиллионом долларов