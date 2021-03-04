Freedom for Fox: новая акция ЕНД в поддержку Мелия прошла в Тбилиси и Рустави - видео

Сторонники "Единого нацдвижения" в четверг провели новую акцию, требуя освобождения лидера ЕНД Ники Мелия. Как она проходила - смотрите в видео Sputnik Грузия

Акция в поддержку Ники Мелия проходила под лозунгом Freedom for Fox - "Свободу лисе", ведь фамилия Мелия переводится с грузинского, как "он лиса". Некоторые участники акции надели на себя оранжевые банданы с соответствующей символикой.

Вначале протестующие собрались в Тбилиси на площади Первой Республики. Оттуда они автоколонной направились в город Рустави, где в местной тюрьме номер 12 содержится арестованный на время следствия и за неподчинение решению суда лидер "Нацдвижения" Ника Мелия. Его сторонники называют арестанта "политзаключенным".

Акция прошла без каких-либо происшествий. В автопробеге по центру Тбилиси и по дороге в Рустави участвовало более 60 автомобилей. Затем у здания руставской тюрьмы состоялся митинг в поддержку лидера ЕНД.