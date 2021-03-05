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Кочарян предложил Пашиняну встать на колени перед народом и застрелиться

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210305/251078642/Kocharyan-predlozhil-Pashinyanu-vstat-na-koleni-pered-narodom-i-zastrelitsya.html

Экс-президент Армении не исключил, что поражение в карабахском конфликте было запланированным. Смотрите подробности скандального заявления в видео

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что поражение Армении в карабахском конфликте было запланировано. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване.

Кочарян предложил действующему премьеру республики Николу Пашиняну встать на колени перед армянским народом, а если есть достоинство – застрелиться.

Об антирейтинге Пашиняна и планах Кочаряна на ближайшее политическое будущее – в подборке самых ярких заявлений второго президента Армении.

Теги:
Политика, Никол Пашинян, Роберт Кочарян, Армения

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