Сборные Грузии и Армении по футзалу сразились в Тбилиси – видео

Матч по футзалу между сборными Грузии и Армении прошел в столице Грузии. Смотрите в видео кадры с отборочной игры ЕВРО-2022

Грузинская сборная по футзалу одержала победу со счетом 5-0 в ходе игры отборочного цикла чемпионата Европы против Армении.

На первых же минутах игры счет открыла грузинская сборная. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу Грузии.

Сборные Грузии и Армении выступают во второй отборочной группе вместе с командами России и Франции. Теперь сборные вновь сыграют между собой 10 марта, но уже в Ереване.

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.