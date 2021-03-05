22:25 05 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4985
  • USD3.3190
Поиск
Видео

Сборные Грузии и Армении по футзалу сразились в Тбилиси – видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (542)
41 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik . Alexander Imedashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/05/251084605.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210305/251084904/Sbornye-Gruzii-i-Armenii-po-futzalu-srazilis-v-Tbilisi--video.html

Матч по футзалу между сборными Грузии и Армении прошел в столице Грузии. Смотрите в видео кадры с отборочной игры ЕВРО-2022

Грузинская сборная по футзалу одержала победу со счетом 5-0 в ходе игры отборочного цикла чемпионата Европы против Армении.

На первых же минутах игры счет открыла грузинская сборная. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу Грузии.

Сборные Грузии и Армении выступают во второй отборочной группе вместе с командами России и Франции. Теперь сборные вновь сыграют между собой 10 марта, но уже в Ереване.

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Темы:
Видео-новости из Грузии (542)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Врач скорой помощи перед вакцинацией в Colombia Clinic в Боготе, Колумбия
Героини в белых халатах: признание в любви женщинам-медикам в предверии 8 Марта
Сборные Грузии и Армении по футзалу сразились в Тбилиси - видео
Сборные Грузии и Армении по футзалу сразились в Тбилиси – видео
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться