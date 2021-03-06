Европу накрывает третья волна коронавируса - видео

Европа снова вводит ограничения: пришла третья волна коронавируса. Смотрите в видео, почему вакцинация пока не помогает

Греческий министр здравоохранения назвал "красные" зоны "бордовыми", а его коллега из Латвии призвал "включать тревожную кнопку". Почему европейские вакцины не спасают? Как "АстраЗенека" нарушила работу испанских школ и пожарных служб? И почему российские препараты не дают таких сбоев?

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), с начала распространения заболевания коронавирусом были заражены свыше 115 миллионов человек на планете, скончались более 2,5 миллиона зараженных.