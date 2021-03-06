О чем молчат мигранты: поющие казахские дворники - видео

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Казахские дворники перепели Моргенштерна и Элджея. Смотрите в видео Sputnik, кем являются "дворники" на самом деле и как они добились успеха
Теперь "дворники" замахнулись еще и на творчество Славы Марлоу - главной звезды осени 2020-го, соратника Алишера Валеева.
Как теперь звучат каверы на "Кадиллак" и "Снова я напиваюсь"? Кем на самом деле оказались дворники? И о чем молчат мигранты? Смотрите видео.