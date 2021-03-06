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Анти-коменданти: акция против ковид-ограничений в центре Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (543)
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Sputnik Грузия
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Несколько часов в центре Тбилиси у здания столичного Сакребуло (городского совета) в субботу продолжалась акция протеста против ковид-ограничений. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция

Участие в акции протеста против ковид-ограничений, которая прошла на площади Свободы в Тбилиси у здания столичного Сакребуло (городского совета), приняли более 200 человек. В основном это были представители молодежи, требующие открыть развлекательные заведения и отменить комендантский час. На плакатах некоторых участников акции было написано "Анти-коменданти".

Также в акции приняли участие певцы, музыканты, представители туристической сферы, некоторые политики и общественные деятели, в том числе представители партии "Гирчи" и Лейбористской партии Грузии, а также активисты гражданского сектора.  

Акция началась у здания Сакребуло, после чего ее участники, взяв в руки плакаты, вначале заняли весь тротуар перед зданием городского совета, а затем переместились прямо в центр площади, расположившись на круге у подножия статуи Святому Георгию. Во время проведения акции движение автомобилей по площади хоть и было ограничено, но не перекрывалось полностью. Ситуацию с движением машин контролировали представители патрульной полиции.

Темы:
Видео-новости из Грузии (543)
Теги:
молодежь, Тбилиси, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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