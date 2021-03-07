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Кошкин дом: активисты открыли коворкинг с котами - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210307/251094957/Koshkin-dom-aktivisty-otkryli-kovorking-s-kotami---video.html

В Москве открылся необычный коворкинг. Здесь можно не только спокойно поработать или выпить чашечку кофе, но и приятно провести время с пушистыми "коллегами". Смотрите в видео, как выглядит заведение и зачем его открыли активисты

Необычный коворкинг под названием "Котобюро" открылся в Москве. Теперь каждый желающий может поработать в окружении пушистых созданий, cообщает Sputnik Беларусь

"У нас есть несколько проектов, связанных с котами. Это горячая линия помощи кошкам "Кошки в городе". И мы работаем, сотрудничаем с фондом реновации, мы обследуем подвалы домов перед сносом и эвакуируем оттуда кошек. Кошек стало у нас очень-очень много. Мы их обследуем, лечим. И куда-то их надо девать: не всегда удается пристроить кота прямо из клиники. И так вот возникла эта идея", - пояснила руководитель Фонд защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

"Котобюро" представляет собой приют открытого типа, совмещенный с коворкингом, где каждый желающий может поработать в приятной кошачьей компании, выпить кофе или даже забрать понравившегося питомца себе домой.

 

 

Теги:
кошки, животные, Москва

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