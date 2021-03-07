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У резиденции Иванишвили прошла акция с требованием отставки премьера Грузии - видео

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У резиденции миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в воскресенье прошла шумная акция протеста. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Гражданские активисты и представители оппозиции в воскресенье днем провели шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели к резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Протестующие требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Поводом для акции послужили аудиозаписи, обнародованные ТВ "Пирвели" с участием якобы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сына Бидзины Иванишвили - Беры, и главы специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. В аудиозаписях разговоров, по данным телекомпании, речь шла о расправе над неугодными комментаторами на страницах Беры Иванишвили в социальных сетях.

Как заявили участники акции, они по-прежнему требуют проведения досрочных парламентских выборов. Но до того они настаивают на срочной отставке премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. 

Теги:
разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Бидзина Иванишвили, Бера Иванишвили, Грузия

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