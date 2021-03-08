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В Грузии заработали горнолыжные курорты: очереди к подъемникам в Бакуриани – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (544)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210308/251106303/V-Gruzii-zarabotali-gornolyzhnye-kurorty-ocheredi-k-podemnikam-v-Bakuriani---video.html

На горнолыжных курортах Грузии с 8 марта заработали подъемники и другая инфраструктура. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в Бакуриани к подъемникам тут же выстроились очереди

Ранее из-за пандемии коронавируса работа горнолыжных курортов Грузии временно была остановлена. Но сейчас количество зараженных снижается и правительство Грузии поэтапно снимает введенные ранее ограничения.

С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений, в частности, в силе остается масочный режим, а также на подъемник не пускают одновременно больше трех человек. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (544)
Теги:
Горнолыжные курорты Грузии, Зимние курорты Грузии, горнолыжный спорт, Бакуриани, Грузия

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