В Грузии заработали горнолыжные курорты: очереди к подъемникам в Бакуриани – видео

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На горнолыжных курортах Грузии с 8 марта заработали подъемники и другая инфраструктура. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в Бакуриани к подъемникам тут же выстроились очереди
Ранее из-за пандемии коронавируса работа горнолыжных курортов Грузии временно была остановлена. Но сейчас количество зараженных снижается и правительство Грузии поэтапно снимает введенные ранее ограничения.
С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений, в частности, в силе остается масочный режим, а также на подъемник не пускают одновременно больше трех человек.