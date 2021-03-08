В Грузии заработали горнолыжные курорты: очереди к подъемникам в Бакуриани – видео

На горнолыжных курортах Грузии с 8 марта заработали подъемники и другая инфраструктура. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в Бакуриани к подъемникам тут же выстроились очереди

Ранее из-за пандемии коронавируса работа горнолыжных курортов Грузии временно была остановлена. Но сейчас количество зараженных снижается и правительство Грузии поэтапно снимает введенные ранее ограничения.

С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений, в частности, в силе остается масочный режим, а также на подъемник не пускают одновременно больше трех человек.