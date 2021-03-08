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В Тбилиси и других городах Грузии прошел "Марш 1000 родителей" - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (545)
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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210308/251108732/V-Tbilisi-i-drugikh-gorodakh-Gruzii-proshl-Marsh-1000-roditeley---video.html

В Тбилиси и еще девяти городах Грузии в понедельник состоялся "Марш тысячи родителей", направленный против сексуального насилия над детьми. Как акция проходила в столице страны - смотрите в видео Sputnik Грузия

В Тбилиси участники марша - представители гражданского сектора, правозащитники и рядовые горожане, собрались на площади Первой Республики. Затем по проспекту Руставели они прошли шествием до здания администрации правительства Грузии. 

Марш тысячи родителей в столице Грузии 8 марта 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Ради наших детей" - родители устроили марш протеста по всей Грузии

Сегодняшний марш прошел под лозунгом "Ради твоего ребенка, ради наших детей, ради девочек!" Подобные акции и марши во всех десяти городах Грузии будут проходить регулярно в течение 100 дней.

Неправительственная организация "Женское движение" посвятила кампанию против насилия в отношении детей и подростков 14-летней школьнице из Кобулети - Нини, которая покончила с собой после того, как призналась семье в сексуальной связи с 23-летним парнем. Однако потом Нини стала жертвой насилия со стороны членов своей семьи. Вскоре после ее смерти был задержан не только молодой человек, совративший ее, но и ее дед.

У "Марша 1000 родителей" пять основных требований.

Участники акции требуют: внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы; создать в прокуратуре спецотдел для расследования случаев сексуального насилия; сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли защитить себя от сексуального насилия; увеличить количество детских психологов и социальных работников; привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании.

Темы:
Видео-новости из Грузии (545)
Теги:
Права детей, дети и родители, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Тбилиси, Грузия

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