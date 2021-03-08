В Тбилиси и других городах Грузии прошел "Марш 1000 родителей" - видео

В Тбилиси и еще девяти городах Грузии в понедельник состоялся "Марш тысячи родителей", направленный против сексуального насилия над детьми. Как акция проходила в столице страны - смотрите в видео Sputnik Грузия

В Тбилиси участники марша - представители гражданского сектора, правозащитники и рядовые горожане, собрались на площади Первой Республики. Затем по проспекту Руставели они прошли шествием до здания администрации правительства Грузии.

Сегодняшний марш прошел под лозунгом "Ради твоего ребенка, ради наших детей, ради девочек!" Подобные акции и марши во всех десяти городах Грузии будут проходить регулярно в течение 100 дней.

Неправительственная организация "Женское движение" посвятила кампанию против насилия в отношении детей и подростков 14-летней школьнице из Кобулети - Нини, которая покончила с собой после того, как призналась семье в сексуальной связи с 23-летним парнем. Однако потом Нини стала жертвой насилия со стороны членов своей семьи. Вскоре после ее смерти был задержан не только молодой человек, совративший ее, но и ее дед.

У "Марша 1000 родителей" пять основных требований.

Участники акции требуют: внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы; создать в прокуратуре спецотдел для расследования случаев сексуального насилия; сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли защитить себя от сексуального насилия; увеличить количество детских психологов и социальных работников; привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании.