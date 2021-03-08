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Конфликт среди духовенства: драка с пострадавшими в епархии в Мартвили - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (546)
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Около 10 человек пострадали в результате столкновений в Чкондидской епархии в Мартвили в Западной Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места происшествия

Противостояние между служителями епархии с одной стороны и священнослужителями и паствой с другой началось после того, как новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.

Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 8 марта 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Люди выпали со второго этажа во время драки в епархии на западе Грузии

За впавших в немилость дьяконов вступилась часть прихожан. Как сообщают грузинские телеканалы, при выяснении отношений между служителями церкви и мирскими на балконе, где все это происходило, обвалились деревянные перила и люди попадали вниз. Пострадали около десяти человек, в том числе и журналисты Формулы-1, POSTV, TV Pirveli и Rustavi 2.

Пострадавших доставили в больницу бригады "скорой помощи". Патриархия Грузии пока никаких комментариев по ситуации в Чкондидской епархии не делает.

Темы:
Видео-новости из Грузии (546)
Теги:
Пострадавшие, Мартвили, происшествия, Драка, Грузия

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