Конфликт среди духовенства: драка с пострадавшими в епархии в Мартвили - видео

Около 10 человек пострадали в результате столкновений в Чкондидской епархии в Мартвили в Западной Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места происшествия

Противостояние между служителями епархии с одной стороны и священнослужителями и паствой с другой началось после того, как новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.

За впавших в немилость дьяконов вступилась часть прихожан. Как сообщают грузинские телеканалы, при выяснении отношений между служителями церкви и мирскими на балконе, где все это происходило, обвалились деревянные перила и люди попадали вниз. Пострадали около десяти человек, в том числе и журналисты Формулы-1, POSTV, TV Pirveli и Rustavi 2.

Пострадавших доставили в больницу бригады "скорой помощи". Патриархия Грузии пока никаких комментариев по ситуации в Чкондидской епархии не делает.