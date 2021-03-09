"Услышь меня!": женщины Грузии против сексуального насилия – видео

Гражданские активисты бьют тревогу, заявляя, что в Грузии растет количество случаев сексуального насилия, в частности, в отношении несовершеннолетних. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как НПО предлагают бороться с этой проблемой

НПО "Женское движение" посвятило кампанию под лозунгом "Услышь меня!" борьбе против сексуального насилия над детьми и подростками. В центре Тбилиси прошло шествие "Марш 1 000 родителей", в котором приняли участие и обычные граждане.

У "Марша 1 000 родителей" пять основных требований: внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании; создать в Генпрокуратуре спецотдел по расследованию случаев сексуального насилия; ввести в школах уроки или курсы полового воспитания; увеличить количество психологов и социальных работников и привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании.

Акции в защиту несовершеннолетних и против сексуального насилия будут проходить в Тбилиси и еще девяти других городах Грузии в течение 100 дней.