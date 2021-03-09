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"Услышь меня!": женщины Грузии против сексуального насилия – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (547)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210309/251110496/Uslysh-menya-zhenschiny-Gruzii-protiv-seksualnogo-nasiliya---video.html

Гражданские активисты бьют тревогу, заявляя, что в Грузии растет количество случаев сексуального насилия, в частности, в отношении несовершеннолетних. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как НПО предлагают бороться с этой проблемой

НПО "Женское движение" посвятило кампанию под лозунгом "Услышь меня!" борьбе против сексуального насилия над детьми и подростками. В центре Тбилиси прошло шествие "Марш 1 000 родителей", в котором приняли участие и обычные граждане. 

У "Марша 1 000 родителей" пять основных требований: внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании; создать в Генпрокуратуре спецотдел по расследованию случаев сексуального насилия; ввести в школах уроки или курсы полового воспитания; увеличить количество психологов и социальных работников и привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании.

Акции в защиту несовершеннолетних и против сексуального насилия будут проходить в Тбилиси и еще девяти других городах Грузии в течение 100 дней.

 

 

Темы:
Видео-новости из Грузии (547)

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Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Семейное насилие, Насилие, дети и родители, Грузия

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