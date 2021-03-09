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Роберт Кочарян о проигранной Арменией войне в Карабахе - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210309/251116384/Robert-Kocharyan-o-proigrannoy-Armeniey-voyne-v-Karabakhe---video.html

Бывший президент Армении Роберт Кочарян ответил на вопросы журналистов в Ереване. Подробнее о том, что заявил бывший глава Армении, - смотрите в видео

Роберт Кочарян говорил об антирейтинге Пашиняна, о запланированном поражении в Карабахе и своих планах на будущее.

Почему Кочарян предложил действующему премьеру застрелиться? И почему итоги карабахского конфликта – это вовсе не провал Минской группы ОБСЕ? Смотрите полную версию пресс-конференции второго президента Армении.

Теги:
экспертное мнение, Экспертное мнение, безопасность, региональное сотрудничество, Южный Кавказ, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Никол Пашинян, Роберт Кочарян, Армения

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