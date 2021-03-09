Роберт Кочарян о проигранной Арменией войне в Карабахе - видео

Бывший президент Армении Роберт Кочарян ответил на вопросы журналистов в Ереване. Подробнее о том, что заявил бывший глава Армении, - смотрите в видео

Роберт Кочарян говорил об антирейтинге Пашиняна, о запланированном поражении в Карабахе и своих планах на будущее.

Почему Кочарян предложил действующему премьеру застрелиться? И почему итоги карабахского конфликта – это вовсе не провал Минской группы ОБСЕ? Смотрите полную версию пресс-конференции второго президента Армении.