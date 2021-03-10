Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео

У здания Национального собрания Армении напряженная ситуация. Митингующие пытаются окружить здание парламента, перекрыть все входы, полиция в свою очередь старается не допустить этого

Время от времени происходят небольшие потасовки и давка. Силовики стремятся оттеснить демонстрантов. Митингующие скандируют "Никол, предатель", "Никол, уходи", сообщает Sputnik Армения.

До этого оппозиционный кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян призвал сторонников перекрыть все входы и выходы парламента Армении.

"Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход, чтобы ни один депутат не смог зайти в здание", - сказал Манукян.