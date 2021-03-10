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Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео

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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251121016.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210310/251121414/Kak-vozle-parlamenta-Armenii-zaderzhivayut-uchastnikov-protesta---video.html
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
У здания Национального собрания Армении напряженная ситуация. Митингующие пытаются окружить здание парламента, перекрыть все входы, полиция в свою очередь старается не допустить этого
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97124732&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251121016.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1M06S
2021-03-10T09:01Z

У здания Национального собрания Армении напряженная ситуация. Митингующие пытаются окружить здание парламента, перекрыть все входы, полиция в свою очередь старается не допустить этого

Время от времени происходят небольшие потасовки и давка. Силовики стремятся оттеснить демонстрантов. Митингующие скандируют "Никол, предатель", "Никол, уходи", сообщает Sputnik Армения.

До этого оппозиционный кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян призвал сторонников перекрыть все входы и выходы парламента Армении.

"Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход, чтобы ни один депутат не смог зайти в здание", - сказал Манукян.

 

 

Теги:
разгоны акций протеста, Акция протеста, Акции протеста, Протест, Ереван, Армения

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