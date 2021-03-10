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Автобусы с полицией у палаточного лагеря оппозиции в Ереване - видео

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210310/251133291/Avtobusy-s-politsiey-u-palatochnogo-lagerya-oppozitsii-v-Erevane---video.html
Автобусы с полицией у палаточного лагеря оппозиции в Ереване - видео
В Армении продолжается политический кризис. Оппозиция установила у здания парламента страны в Ереване палаточный городок. Туда же стянуты большие силы полиции. Что происходит - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=85653145&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251133083.jpg
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PT2M02S
2021-03-10T20:51Z

В Армении продолжается политический кризис. Оппозиция установила у здания парламента страны в Ереване палаточный городок. Туда же стянуты большие силы полиции. Что происходит - смотрите в видео

Сторонники оппозиции и сами лидеры протестного движения находятся на улице Демирчяна, куда также стянуты силы полиции. Там же разбита палатка, а дорога перекрыта мусорными ящиками, сообщает Sputnik Армения.

Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
© video: Sputnik
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео

Ранее координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян вышел в прямой эфир и напомнил, что с гражданами была достигнута договоренность блокировать здание Национального Собрания Армении до тех пор, пока парламентское большинство не явится и не решит вопрос отставки премьер-министра.

Накануне оппозиция, по призыву лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна, заблокировала все входы в парламент страны, требуя отставки правительства во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. К месту проведения акции были стянуты дополнительные силы полиции.

 

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Теги:
Южный Кавказ, Ереван, Никол Пашинян, разгоны акций протеста, Акция протеста, Акции протеста, Протест, Армения

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