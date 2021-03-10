Автобусы с полицией у палаточного лагеря оппозиции в Ереване - видео

В Армении продолжается политический кризис. Оппозиция установила у здания парламента страны в Ереване палаточный городок. Туда же стянуты большие силы полиции. Что происходит - смотрите в видео

Сторонники оппозиции и сами лидеры протестного движения находятся на улице Демирчяна, куда также стянуты силы полиции. Там же разбита палатка, а дорога перекрыта мусорными ящиками, сообщает Sputnik Армения.

Ранее координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян вышел в прямой эфир и напомнил, что с гражданами была достигнута договоренность блокировать здание Национального Собрания Армении до тех пор, пока парламентское большинство не явится и не решит вопрос отставки премьер-министра.

Накануне оппозиция, по призыву лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна, заблокировала все входы в парламент страны, требуя отставки правительства во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. К месту проведения акции были стянуты дополнительные силы полиции.