Четырехлетний ротвейлер помогает хозяину в домашних делах и набирает миллионы лайков

Ротвейлер помогает своему хозяину в домашних делах и набирает миллионы лайков в TikTok. Смотрите в видео, чему научился энергичный и заботливый пес

На кадрах видео видно, как ротвейлер Дюша с радостью приносит по просьбе хозяина бутылку колы или воды и даже лопату, чтобы расчистить во дворе снег.

Пес точно знает, где что лежит. И даже тот факт, что энергичный Дюша взбалтывает емкости с газированными напитками до образования густой пены, не делает его помощь менее значимой.

Заботливое животное всегда готово сделать что-то для своих хозяев. Дюша даже помогает Юрию Одинокову переодеться после прогулки.

Хозяин Дюши признается, что помощь пса похожа на старания двухлетнего ребенка. Однако благодаря ей у животного устанавливается более крепкая связь с хозяином.