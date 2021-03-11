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Четырехлетний ротвейлер помогает хозяину в домашних делах и набирает миллионы лайков

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© video: Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210311/251136078/Chetyrekhletniy-rotveyler-pomogaet-khozyainu-v-domashnikh-delakh-i-nabiraet-milliony-laykov.html

Ротвейлер помогает своему хозяину в домашних делах и набирает миллионы лайков в TikTok. Смотрите в видео, чему научился энергичный и заботливый пес

На кадрах видео видно, как ротвейлер Дюша с радостью приносит по просьбе хозяина бутылку колы или воды и даже лопату, чтобы расчистить во дворе снег.

Пес точно знает, где что лежит. И даже тот факт, что энергичный Дюша взбалтывает емкости с газированными напитками до образования густой пены, не делает его помощь менее значимой.

Заботливое животное всегда готово сделать что-то для своих хозяев. Дюша даже помогает Юрию Одинокову переодеться после прогулки.

Хозяин Дюши признается, что помощь пса похожа на старания двухлетнего ребенка. Однако благодаря ей у животного устанавливается более крепкая связь с хозяином.

Теги:
Собака, собаки, домашние животные, животные, Россия

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