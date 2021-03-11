В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео

В четверг автолюбители, таксисты и гражданские активисты собрались у здания Дворца спорта в Кутаиси, призывая власти обратить внимание на рост цен на топливо. Это уже стало третьей подобной акцией в Кутаиси.
Протестующие на некоторое время даже перекрыли движение по главной автомагистрали, проходящей близ города. В случае невыполнения своих требований о снижении цен они грозят начать регулярное проведение таких акций.
Уже несколько недель акции протеста из-за роста цен на бензин регулярно проходят в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Телави. Протестующие требуют от властей взять под контроль цены на топливо.