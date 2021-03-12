Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео

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"Где мой сувенир из Кыргызстана?" – такими словами глава МИД России Сергей Лавров встретил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу в столице Катара. Смотрите в видео, как прошла встреча дипломатов
Главы МИД двух стран провели переговоры в международном аэропорту Дохи. Лавров прибыл в Доху из Эр-Рияда, а Чавушоглу - из Бишкека.
Глава МИД Турции находился в Кыргызстане с официальным визитом. Там он встречался с руководством страны.
После приветственных реплик стороны приступили к переговорам, которые проходили за закрытыми дверями.