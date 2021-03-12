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Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210312/251149981/Lavrov-poshutil-na-vstreche-s-Chavushoglu-v-Dokhe---video.html

"Где мой сувенир из Кыргызстана?" – такими словами глава МИД России Сергей Лавров встретил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу в столице Катара. Смотрите в видео, как прошла встреча дипломатов

Главы МИД двух стран провели переговоры в международном аэропорту Дохи. Лавров прибыл в Доху из Эр-Рияда, а Чавушоглу - из Бишкека.

Глава МИД Турции находился в Кыргызстане с официальным визитом. Там он встречался с руководством страны.

После приветственных реплик стороны приступили к переговорам, которые проходили за закрытыми дверями.

 

Теги:
Политика, Мевлют Чавушоглу, Лавров, Доха

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