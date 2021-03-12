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Студентам русских факультетов нужны стажировки в России – Мария Филина

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© video: Sputnik . Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210312/251151880/Studentam-russkikh-fakultetov-nuzhny-stazhirovki-v-Rossii--Mariya-Filina.html

Профессор ТГУ, русист Мария Филина в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказала о проблемах изучения русского языка в стране

Мария Филина подробно объяснила, где в Грузии преподается русский язык, почему интерес к русскому языку упал, какие студенты и откуда поступают на факультет русской филологии и другие русскоязычные факультеты.

По словам Филиной, основной проблемой является отсутствие контактов между российскими и грузинскими специалистами. Филина подчеркнула, что для роста интереса к русскому языку для грузинских студентов необходимы программы по обмену и возможность стажировки в России.

Профессор подчеркнула, что ТГУ им. Иване Джавахишвили, который всегда был центром русистики, пытается поддержать и сохранить язык, поскольку русистика считается частью грузинской гуманитарной науки.

Теги:
пресс-центр, Тбилиси, Грузия

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