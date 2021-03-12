Студентам русских факультетов нужны стажировки в России – Мария Филина

Профессор ТГУ, русист Мария Филина в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказала о проблемах изучения русского языка в стране

Мария Филина подробно объяснила, где в Грузии преподается русский язык, почему интерес к русскому языку упал, какие студенты и откуда поступают на факультет русской филологии и другие русскоязычные факультеты.

По словам Филиной, основной проблемой является отсутствие контактов между российскими и грузинскими специалистами. Филина подчеркнула, что для роста интереса к русскому языку для грузинских студентов необходимы программы по обмену и возможность стажировки в России.

Профессор подчеркнула, что ТГУ им. Иване Джавахишвили, который всегда был центром русистики, пытается поддержать и сохранить язык, поскольку русистика считается частью грузинской гуманитарной науки.