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"Это наша большая беда" - русист о проблемах русского языка в Грузии

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© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210312/251152769/Eto-nasha-bolshaya-beda---rusist-o-problemakh-russkogo-yazyka-v-Gruzii.html

В чем одна из причин проблемы изучения русского языка в Грузии – об этом рассказала профессор Тбилисского государственного университета, русист Мария Филина во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

По словам Филиной, основной проблемой остается то, что грузинские и российские специалисты почти не контактируют между собой. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, профессор подчеркнула, что для роста интереса к русскому языку необходимы обменные программы и возможность стажировки в России.

Однако, несмотря на этот факт, Тбилисский Государственный Университет им. Иване Джавахишвили, который, по словам Марии Филиной, всегда был центр русистики, пытается поддержать и сохранить язык, поскольку русистика считается частью грузинской гуманитарной науки.

Темы:
Видео-новости из Грузии (550)
Теги:
пресс-центр, Тбилиси, Грузия

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