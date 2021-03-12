«Это наша большая беда» - русист о проблемах русского языка в Грузии

В чем одна из причин проблемы изучения русского языка в Грузии – об этом рассказала профессор Тбилисского государственного университета, русист Мария Филина во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

По словам Филиной, основной проблемой остается то, что грузинские и российские специалисты почти не контактируют между собой. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, профессор подчеркнула, что для роста интереса к русскому языку необходимы обменные программы и возможность стажировки в России.

Однако, несмотря на этот факт, Тбилисский Государственный Университет им. Иване Джавахишвили, который, по словам Марии Филиной, всегда был центр русистики, пытается поддержать и сохранить язык, поскольку русистика считается частью грузинской гуманитарной науки.



